Taxe d'habitation : la promesse d'exonération de Macron décriée par les maires

Emmanuel Macron a annoncé vendredi sur RMC et BFM-TV son intention d’exonérer de la taxe d’habitation "80 % de celles et ceux qui la paient". Une mesure dont il évalue le coût à 10 milliards d’euros sur le quinquennat et qu'il veut mettre en œuvre progressivement, par tranches, à partir de 2018 pour être pleinement déployée en 2020. Les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 20 000 euros seraient concernés.

L’Association des maires de France n’a pas tardé à réagir. Ce samedi, elle a dénoncé cette proposition dans un communiqué. "Une proposition a été émise d’exonérer de la taxe d’habitation 80 % des habitants, privant ainsi les communes, et leurs intercommunalités, de 10 milliards de recettes, soit une perte de 36 % de l’ensemble de leurs ressources propres !". Selon l'association, "dans une société de responsabilité, à l’opposé de tout populisme, il est légitime que chaque habitant contribue, en fonction de ses moyens, aux charges communes ; c’est le fondement même de la démocratie locale qui est en jeu".

Dans ce communiqué, le président de l’AMF, François Baroin (LR), et le premier vice-président délégué, André Laignel (PS), "mettent solennellement en garde contre toute mesure démagogique, non financée et attentatoire aux libertés locales », ajoute l’Association.

L'AMF estime que cette mesure serait "démagogique car existent déjà de nombreux dispositifs allègements, de dégrèvements, d’exonération ou de plafonnement de la TH dont bénéficient les habitants. Ainsi, aujourd’hui, 42 % des foyers en bénéficient, soit 13 millions de foyers environ". Ils sont persuadés qu'une telle promesse serait "non financée car l’Etat, depuis longtemps, ne compense plus réellement les conséquences de ses propres décisions".