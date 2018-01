La taxe d'habitation bientôt remplacée par un autre impôt "plus juste" ?

Difficile d’y voir clair. Invitée jeudi de l'émission "Questions d'info" LCP-franceinfo-Le Monde-AFP, Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a lancé que la taxe d'habitation - qui devrait être définitivement supprimée à l’horizon 2020 - sera remplacée par un nouvel "impôt plus juste" car "il y aura bien évidemment besoin de ressources pour les collectivités locales".

Ne donnant pas de calendrier précis, elle a assuré que les discussions ont d’ores et déjà débuté, et confié son opinion. "Je n'ai pas de date à vous donner, mais ça doit s'emboîter avec la fin de la taxe d'habitation. On commence les discussions dès maintenant.

Je pense, que, pour le bloc communal, c'est une opinion strictement personnel, il est important de laisser un impôt en lien avec le territoire, c'est-à-dire les citoyens".

Mais sur Twitter, le soir même, la ministre a gentiment rétropédalé. "La taxe d'habitation est définitivement abolie et ne sera pas remplacée par un autre impôt" a-t-elle écrit. "La fiscalité locale sera entièrement repensée".