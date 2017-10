La taxe foncière a explosé entre 2011 et 2016

En constante augmentation. Selon une étude de l'Union des Propriétaires Immobiliers (UNPI) dévoilée par Le Parisien, la taxe foncière a explosé ces dernières années, une hausse qui atteint 14% en moyenne entre 2011 et 2016 au niveau national (soit quatre fois et demi de plus que l'inflation sur cette période).

Des différences notables sont cependant constatées entres les villes. Sur les cinq dernières années, c’est Lille qui remporte la palme de la plus forte augmentation de sa taxe foncière avec une hausse de 32%.

En deuxième position, on retrouve Argenteuil (Val-d'Oise) avec 23,30%, suivi de Nantes (Loire-Atlantique) et ses 20,75% de hausse. Paris est relativement épargnée avec 8,4% de hausse sur cette période.

Un peu de baume au cœur, cela dit : l’augmentation serait nettement plus faible en 2017, avec une hausse moyenne inférieure à 1% (0,98%). D’ailleurs, sur les 50 plus grandes villes de France, 32 ont ainsi gardé une taxe foncière identique à celle de 2016, et deux ont même baissé cet impôt (Marseille et Caen). Mais les années à venir pourraient bien changer la donne. Car cet impôt est l’un des principaux leviers de financement des municipalités, avec la taxe d'habitation… bientôt supprimée pour 80% des Français. Les communes pourraient donc se servir de cet instrument pour compenser cette disparition de revenus.