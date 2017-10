Taxe sur les dividendes : "il y aura une contribution exceptionnelle", annonce Le Maire

Le gouvernement se serait bien passé de ce boulet fiscal : une taxe de 3% sur les dividendes mise en place en 2012 pour combler le trou de la sécurité sociale. 5 ans après, la taxe a finalement été retoquée par le Conseil constitutionnel et l'Etat doit rembourser dix milliards d'euros aux entreprises. Interrogé par Europe 1, Bruno Le Maire est allé droit au but : "Soyons clairs : il y aura une contribution exceptionnelle" aux grandes entreprises, explique-t-il. "Si nous ne remboursons pas les dix milliards, si nous ne montrons pas très rapidement à nos partenaires européens comment nous remboursons ces dix milliards, alors on ne sort pas de la procédure pour déficit excessif, on est à nouveau au ban de l'Europe et toute notre parole politique, qui a retrouvé sa crédibilité, l'aura perdue."

"Je fais vraiment appel au sens civique de ces entrepreneurs" va-t-il poursuivi, assurant que l'Etat rembourserait aussi en partie l'addition.

"Je veux que le problème soit réglé dans une semaine, que nous ayons trouvé la solution, que nous l'ayons présenté aux entrepreneurs et qu'il l'ait accepté, que nous l'ayons présenté à notre partenaires européens et que la Commission européenne ait validé cette solution".