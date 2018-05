La suppression totale de la taxe d'habitation prévue "au plus tard d'ici à 2021"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Migrants à Paris: le ton monte entre Hidalgo et l'exécutif après une noyade

Centre du Mali : un Préfet et son chauffer enlevés

Espagne : Une employée de supermarché filmée à son insu en train de manger une empanada et licenciée gagne son procès contre son employeur

Dans son programme de stabilité budgétaire, le gouvernement a prévu un déficit public de 2,3% du PIB en 2018, 2,4% en 2019, 0,9% en 2020 et 0,3% en 2021, avant un retour à l'équilibre budgétaire en 2022 (+0,3%). Ce texte de programmation économique pluriannuelle est adressé à la Commission européenne.

Selon les chiffres contenus dans le rapport des sénateurs Alain Richard et Dominique Bur, la perte de recettes atteindra 24,6 milliards d'euros en 2020. Le gouvernement s'est engagé à ne pas compenser ce geste fiscal par la création d'un nouvel impôt ou par une éventuelle hausse d'impôt.

Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de supprimer la taxe d'habitation pour les 80% des ménages les moins aisés à raison de trois tranches successives entre 2018 et 2020. Le coût total de cette mesure était évalué à un peu moins de dix milliards d'euros. Le président de la République a choisi d'étendre la mesure aux 20% de contribuables les plus aisés. Ce choix intervient afin d'éviter de voir sa réforme retoquée par le Conseil constitutionnel. L'institution est en effet attachée au principe d'"égalité des Français devant l'impôt".

Deux possibilités sont à l'étude selon l'entourage du Premier ministre Edouard Philippe : une suppression totale de cet impôt "dès 2020" ou une suppression "étalée sur 2020 et 2021".

Cette information a été dévoilée à l'occasion de la remise d'un rapport sur la refonte de la fiscalité locale par le sénateur LRM Alain Richard et le préfet Dominique Bur.

La taxe d'habitation sera définitivement enterrée "au plus tard d'ici à 2021" selon des informations dévoilées par Matignon ce mercredi. La suppression de cet impôt avait été annoncée par le gouvernement "à partir de 2020". Aucun calendrier précis n'avait encore été fixé.

