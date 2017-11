Le taux de chômage repart à la hausse en France au troisième trimestre

Une augmentation légère…mais une augmentation tout de même. Selon des chiffres provisoires de l'Insee publiés jeudi ce jeudi, le taux de chômage en France a connu une hausse au troisième trimestre, de 0,2 point entre juillet et septembre, pour s'établir à 9,4% de la population active en métropole. En incluant les départements d'Outre-mer (hors Mayotte), le chiffre grimpe à 9,7%.

En tout, cela représente 62.000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Sur le troisième trimestre, l'Insee a comptabilisé, en moyenne, 2,71 millions de chômeurs et 2,88 millions en France entière. Cela dit, cette statistique ne reflète pas la tendance des derniers mois. Sur un an, le taux de chômage - mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT) - est en recul de 0,3 point par rapport à son niveau un an auparavant. Au début du mois de novembre, la Direction des études du ministère du travail (Dares) et Pôle emploi ont annoncé que les chiffres relatifs aux demandeurs d’emploi ne seront plus diffusés que sur un rythme trimestriel à partir de 2018.





