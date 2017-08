Le taux de chômage en France retrouve son niveau de 2012

L’Insee a dévoilé ce jeudi les chiffres du chômage. ¨Pour le deuxième trimestre 2017 (avril-juin) : il s’établit désormais à 9,2 % de la population active en métropole (9,5% en Outre-mer), avec une baisse de 0.1 point. Une baisse légère mais symbolique, car le taux de chômage retrouve ainsi son niveau de début 2012, avant l'élection du président socialiste, au deuxième trimestre.

"En moyenne sur le deuxième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du BIT est de 9,5 % de la population active en France (hors Mayotte), après 9,6 % au premier trimestre 2017.

Il retrouve son niveau de début 2012" rapporte l'Insee. Contrairement à l'indicateur de Pôle emploi, la méthode de BIT ne comptabilise pas les inscrits sur les listes, mais se focalise sur une enquête réalisée auprès de 110.000 personnes.

L'Insee a comptabilisé 2,65 millions de chômeurs en métropole, en moyenne, au deuxième trimestre - soit 832.000 personnes de moins que les chiffres de Pôle emploi. Par classe d'âge, la baisse du chômage constatée a essentiellement profité aux seniors (50 ans et plus) et aux générations intermédiaires (25-49 ans). Ce n'est pas le cas pour les jeunes (15-24 ans). Leur taux a augmenté de 0,9 point sur le trimestre, à 22,7%.