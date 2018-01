Taubira : "il est temps que les hommes fassent l'expérience de la minorité"

"Ce qui est étonnant dans ce phénomène, c’est qu’il n’ait pas eu lieu avant." Dans Libération, l'ancienne Garde des sceaux Christiane Taubira a réagi au mouvement #Metoo, contre les agressions sexuelles. "Nous sommes collectivement responsables de ce que ces détresses, qui étaient souterraines, le soient demeurées trop longtemps."

Face au risque "d'abus", l'ex-ministre reconnait qu'il y a pu avoir de la délation mais refuse de réduire le mouvement à ces abus. "Oui, il y a des abus, comme il y a eu des abus dans les manifestations syndicales de quelques énergumènes qui allaient casser des vitrines et vandalisaient" explique-t-elle. "Il y a sûrement dans le mouvement du hashtag #Metoo de la délation, des abus, des fantasmes. Qu’on les trouve et qu’on les dénonce. Mais ne remplaçons pas l’événement par sa marge et ne discréditons pas tout un moment essentiel de la lutte des femmes pour leur citoyenneté, pour leur égalité dans l’espace public, à cause de la marge."

Interrogée sur la place des hommes, elle estime que c'est désormais à eux de la définir.

"Cependant, l’effet de masse de toutes ces révélations a provoqué chez certains hommes une sorte de sidération" explique-t-elle. "Ils prennent conscience que ce n’était pas juste le cas du collègue de bureau qui se comportait parfois grossièrement, mais qu’ils ont été les témoins passifs d’agressions et qu’ils auraient dû agir."

Selon elle, "l’expérience de la minorité aiguise les défenses mais développe aussi la solidarité parce que la survie, quand on est en minorité, dépend de la capacité à faire corps ensemble (…) Il est temps maintenant que les hommes fassent l’expérience de la minorité, et le premier endroit où ils peuvent et doivent le faire, c’est dans l’exercice du pouvoir."