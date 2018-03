Tariq Ramadan visé par une quatrième plainte

L'affaire Tariq Ramadan s'exporte à l'étranger. Déjà poursuivi par trois femmes pour des faits de viols et d'agressions sexuelles – la troisième plainte a été déposée le 7 mars –, le théologien suisse n'est pas au bout de ses peines, puisque visé par une nouvelle plainte, déposée par une Américaine à Washington, rapporte Libération.

Les faits qui lui sont reprochés remonteraient au 30 et 31 août 2013. Tariq Ramadan participait alors au 50e congrès de la Société islamique d'Amérique du Nord (ISNA). La plaignante, âgée d'une trentaine d'années et vivant au Koweït, a déposé plainte par téléphone auprès de la police de Washington. Selon la page de plainte consultée par Libération, la jeune femme accuse Tariq Ramadan d'avoir "placé son pénis dévêtu contre sa poitrine" et de l’avoir "touchée au niveau du décolleté", "contre sa volonté".

De son côté, l'avocat des trois plaignantes a confirmé avoir eu connaissance de cette quatrième plainte. Il a également précisé avoir été mis en relation avec la jeune femme par des sources américaines il y a deux mois. Il revient maintenant à l'inspecteur en charge de l'enquête à déterminer si les éléments dont il dispose sont suffisants pour inculper ou non Tariq Ramadan.