Tariq Ramadan soupçonné d'usurpation de titres universitaires

Il s'est souvent présenté ainsi, comme professeur de philosophie à l'université de Fribourg et d'islamologie à Genève. Dans les faits, lorsqu'il se fait connaître lors d'un face à face avec Nicolas Sarkozy à la télévision, il n'était officiellement qu'un professeur de Français dans un collège de Genève. A Fribourg, il ne vient en fait qu'une heure par semaine faire un exposé, bénévolement, sur l'Islam. Aucun titre ne lui aurait été accordé pour cela... Les responsables de l'université se demandent d'ailleurs aujourd'hui comment ils ont pu lui donner un poste sans aucune qualification nécessaire.

Tariq Ramadan usera et abusera de cette aura universitaire apparemment usurpée à partir de cette période (milieu des années 2000).

C'est dans le même temps qu'il tente de présenter une thèse universitaire à Charles Genequand, doyen de la Faculté de lettres de Genève et spécialiste du monde arabe. Son projet est refusé, et même attaqué dans la presse par l'universitaire, qui critique la vision obscurantiste du prédicateur. Genequand le qualifie déjà de "pseudo intellectuel". Gilles Kepel, en France, refuse de le considérer comme un "collègue". On en saura plus quand l'université aura statué sur le cas de son ancien professeur.