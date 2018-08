Tariq Ramadan reste maintenu en détention provisoire malgré une nouvelle demande de remise en liberté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le recours a donc été rejeté lors de l'examen hier (le 8 août) par la chambre de l'instruction, à huis clos et en l'absence de Tariq Ramadan.

La défense de Tariq Ramadan avait invoqué encore une fois son état de santé (il est atteint par une sclérose en plaques) et les "incohérences" et les "invraisemblances" des plaignantes pour cette nouvelle demande de remise en liberté.

Une nouvelle confrontation sera organisée le 18 septembre prochain entre l'islamologue et sa deuxième accusatrice.

Le témoignage de cette femme, sur le lieu et la date du viol présumé, ont été mis à mal par différents éléments recueillis au cours des investigations.

La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet d'une deuxième demande de remise en liberté de l'islamologue, selon des informations de l'AFP, auprès d'une source judiciaire, ce jeudi 9 août. Il est actuellement en détention provisoire depuis une période de six mois.

