Tariq Ramadan reconnait avoir eu des relations sexuelles ; sa victime présumée a été agressée

Visé par cinq plaintes pour viols (une nouvelle ayant été déposée en Suisse), Tariq Ramadan avait jusque-là toujours nié avoir eu des relations avec les plaignantes. Mais une d'entre elles, Marie, a remis à la justice une "robe noire" tachée du sperme du théologien. Il nie cependant avoir eu une relation telle que décrite par la plaignante. C'est un coup dur porté à sa défense, lui qui avait soutenu n'avoir jamais trompé sa femme. L'exemplarité dont se prévalait le théologien est donc remise en cause.

Dans le même temps, on apprend que "Marie" aurait été agressée dans son immeuble. Un événement qui serait lié, selon elle, à son dépot de plainte. Marie aurait été "agripée et tirée par derrière jusque dans la cage d'escalier" par "deux hommes masqués et gantés", selon son témoignage rendu à la police, selon Libération. Elle aurait ensuite été rouée de coup avant de se voir verser de l'eau sur le corps. "Celui qui m’étranglait m’a alors dit : 't’as de la chance [...] la prochaine fois, ce sera de l’essence'".

On a aussi eu la confirmation que malgré la scléorse en plaque qu'il a en effet contracté, le théologien peut rester en prison, à Fleury Mérogis où il est actuellement détenu. Des soins spéciaux lui seront administrés.