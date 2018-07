Tariq Ramadan ne parvient pas à faire annuler ses mises en examen pour viol

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Lors de sa garde à vue, Tariq Ramadan a reconnu avoir rencontré Henda Ayari et Christelle, une seconde plaignante, en public, une seule fois chacun selon lui. Il a nié tout rapport sexuel.

"Je me réjouis que les juges, qui connaissent le dossier, maintiennent la mise en examen de Tariq Ramadan".

Les juges écrivent que Henda Ayari a eu des déclarations "hésitantes" sur la date et le lieu du viol présumé. Selon les juges, "les indices graves ou concordants qui ont présidé à la mise en examen de Tariq Ramadan subsistent". Selon eux, une annulation de la mise en examen serait prématurée, comme les investigations sont toujours en cours.

L'islamologue est accusé de viols. Il conteste les faits. Tariq Ramadan a été mis en examen pour "viol" et "viol sur personne vulnérable". Il est incarcéré depuis le 2 février dernier dans cette affaire. Plusieurs femmes ont déposé plainte contre l'intellectuel, dont Henda Ayari.

Tariq Ramadan avait vu sa première demande de remise en liberté rejetée le 4 mai dernier. Son avocat avait fait appel et la cour d'appel de Paris avait confirmé le 22 mai, le rejet de la demande.

Tariq Ramadan espérait obtenir l'annulation de ses mises en examen. Ses avocats ont pointé du doigt les incohérences et les contradictions des plaignantes. Il avait, par le passé, évoqué ses soucis de santé également.

