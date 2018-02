Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Lille et Bielsa: la décision de la LFP "mise en délibéré" (avocat à l'AFP)

Six nations: Beauxis, l'oeil du tigre

En Corse, Macron exclut toute amnistie et rencontre les nationalistes

En savoir plus

Mis en examen vendredi dernier , pour "viol et viol sur personne vulnérable", Tariq Ramadan est maintenu en détention provisoire, affirme franceinfo ce mardi 6 février. L'islamologue suisse est visé par deux plaintes. Une enquête préliminaire avait été ouverte. La première victime présumée est Henda Ayari, une ancienne salafiste aujourd'hui militante laïque et féministe. Elle affirme avoir été violée par Tariq Ramadan en 2010 dans une chambre d’hôtel. Elle y serait venue pour demander des conseils religieux à l'islamologue. La seconde femme est âgée de 40 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres