Tariq Ramadan bientôt mis en examen en Suisse

Tariq Ramadan devrait bientôt être mis en examen en Suisse. Un nouveau front judiciaire pour le prédicateur contre qui une plainte a été déposée le 13 avril 2018 par une Suissesse. Le palais de justice de Genève a expliqué que "le seuil nécessaire pour justifier d'une instruction pénale est largement atteint et ce, depuis le début de la procédure déjà". L'homme sera donc mis en examen la semaine prochaine pour viol.

La quadragénaire au moment des faits accuse Tariq Ramadan de "séquestration, contrainte sexuelle, viol avec circonstance aggravante de cruauté". Les faits se seraient déroulés en 2008 dans un hôtel de la rive droite de Genêve. La plaignante exliquait que le 28 octobre, Tariq Ramadan lui aurait proposé d'aller boire un café et, sous prétexte de l'aider à monter une planche à repasser et un fer l'aurait entraîné dans sa chambre. Elle explique avoir été "insultée battue et menacée". Dans La Tribune de Genève, elle racontait : " Il me disait qu'il y avait deux catégories de femmes qui refusaient de l'embrasser : les prostituées et les espionnes.

Il m'a alors redemandé si j'étais des Renseignements Généraux".

Une confrontation devrait avoir lieu en octobre à Paris. Le magazine Le Point précise que la fille ainée de Tariq Ramadan est aussi dans le collimateur de la justice suisse. Cette dernière aurait révélé partiellement l'identité de la plaignante, une infraction au droit.