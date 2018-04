Tariq Ramadan a acheté le silence d'une femme pour la somme de 27.000€

C’est une nouvelle épine dans le contentieux judiciaire de Tariq Ramadan. Selon le journal belge "le Vif" et Mediapart, ce mercredi 4 avril, l’islamologue a acheté en 2015 le silence d'une femme qui commençait à faire état sur internet de leur "relation" et de son "emprise" psychologique. L’accord aurait été entériné devant la justice belge, précise Mediapart. Il comprenait d notamment la suppression de diverses publications sur Internet et une clause de confidentialité.

Le théologien aurait versé la somme de 27.000 euros à Majda B, âgée de 45 ans, pour s'assurer de selon silence. Cette dernière affirme avoir eu une liaison avec l’homme pendant près de cinq ans. Contactés par Mediapart, les avocats de l'islamologue n'ont pas souhaité répondre.

Contrairement aux trois femmes ayant ayant déposé plainte pour «viol » contre Tariq Ramadan, Majda B.

n’a pas entamé de procédure judiciaire. Elle assure cependant s'être "sentie violée mentalement" par un "manipulateur destructeur". Elle a également indiqué ne pas être "la seule" à "s'être fait piéger" par le théologien suisse, actuellement détenu à la prison de Fleury-Mérogis.