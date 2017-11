Tariq Ramadan, accusé de viols, a été mis en congé de l'université d'Oxford

Plus de cours à Oxford jusqu'à nouvel ordre pour Tariq Ramadan. Visé en France par deux plaintes pour viol et accusé d'abus sexuel sur des mineures en Suisse, l'islamologue et théologien a été mis en congé de la plus célèbre des universités britannique. L'établissement était sous pression depuis les différentes révélations autour du petit-fils du fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des Frères musulmans.

"D'un commun accord et avec effet immédiat, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines a pris un congé de l'université d'Oxford", a indiqué l'établissement dans un communiqué ce mardi.

L'université a précisé que ce congé "n'implique aucune présomption ou acceptation de culpabilité et permet au professeur Ramadan de répondre aux accusations extrêmement graves portées contre lui".

L'islamologue suisse, âgé de 55 ans, s'est défendu farouchement de ces accusations de viol en dénonçant sur sa page Facebook une "campagne de calomnie" qui fédère ses "ennemis de toujours".