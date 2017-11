Tariq Ramadan accusé d'avoir "séduit" des élèves mineures

Les témoignages se multiplient contre Tariq Ramadan. La Tribune de Genève a publié un long article sur le théologien suisse, lorsqu'il enseignait le français et la philosophie au Cycle des Coudriers puis au Collège de Saussure, à Genève, dans les années 1980 et 1990.

Quatre femmes racontent ainsi les avances de leur professeur de l'époque. Trois d'entre elles, âgées entre 15 et 18 ans, témoignent avoir eu des relations sexuelles avec lui. "Cela s'est passé trois fois, notamment dans sa voiture" raconte celle qui était alors la plus âgée. "C'était consenti, mais très violent. J'ai eu des bleus sur tout le corps. Il m'a toujours fait croire que je l'avais cherché." En Suisse, "profiter des rapports d'éducation" pour avoir des relations sexuelles avec une mineure entre 16 ans et 18 ans est passible de 3 ans de prison.

La jeune femme qui avait 15 ans à l'époque se souvient des flatteries de son professeure qui voyait en elle une personne mature. "J’étais à l’aise et mal à l’aise. La confusion s’était installée dans ma tête. À deux ou trois reprises, nous avons eu des relations intimes. À l’arrière de sa voiture. Il disait que c’était notre secret" explique-t-elle. Aujourd'hui, tous les cas concernés sont prescrits.