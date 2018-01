Les tarifs du gaz vont augmenter de 1,3% le 1er février

Mauvaise nouvelle pour plusieurs millions de Français clients d'Engie pour le gaz naturel : les tarifs réglementés augmenteront en moyenne de 1,3% en février, selon une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publiée dimanche.

"Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er janvier 2018, cette proposition répercute l'évolution du coût d'approvisionnement d'Engie depuis cette date, estimée par le fournisseur à +0,7 euro/MWh", indique le journal officiel, selon lequel "cette évolution se traduit par une hausse de +1,3% du tarif moyen".

Plus précisement, la hausse sera la plus forte pour les consommateurs utilisant le gaz pour se chauffer (1,4% hors taxes), contre 0,4% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, et de 0,8% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude.

Les tarifs réglementés hors taxes du gaz sont révisés mensuellement, selon une formule qui prend en compte notamment les prix du gaz sur le marché de gros et le cours du baril de pétrole.