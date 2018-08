Afghanistan : les talibans rejettent la proposition de cessez-le-feu faite par le pouvoir central

Le président afghan Ashraf Ghani a proposé, hier soir, un cessez-le-feu de trois mois aux talibans. Ce cessez-le-feux devait commencer aujourd'hui et s'étendre jusqu'à l'anniversaire du prophète le 21 novembre prochain. Le chef de l'Etat avait déclaré : "Nous appelons la direction des talibans à accueillir les voeux de paix longue et véritable des Afghans. Nous les exhortons à se préparer à des discussions de paix basées sur les valeurs et principes islamiques". Une offre qui avait été salué par les Etats-Unis par l'intermédiaire du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

Quelques heures après l'annonce faite par Ghani, les talibans ont déclaré qu'ils allaient libérer des centaines de prisonniers afin qu'ils puissent célébrer l'Aïd -fête religieuse musulmane qui débute ce mardi- avec leur famille.

Aucune information n'a, cependant, été communiquées sur l'identité de ces prisionniers. Ce matin, un des cadres talibans décrétait à l'AFP que si l'offre de cessez-le-feu était refusée, les combats diminueraient tout de même en intensité.

En outre, en début d'après-midi ils annonçaient ne pas vouloir du cessez-le-feux. Leur chef de file cité par plusieurs de ses membres a indiqué qu'ils ne l'observeraient pas. Un rejet qui intervient après 10 jours particulièremenht meurtriers.