Tabac, tarifs du gaz... Ce qui change ce 1er mars 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Colère et incompréhension dans Montpellier, paralysé par la neige

Le célèbre drame qui va réunir Brad Pitt et Leonardo DiCaprio

Poutine veut en finir avec la "neige noire" et l'eau non potable

Réforme du travail détaché: accord entre Parlement, Commission et Conseil européens

13h40 Syrie : un Pakistanais et son épouse, premiers civils évacués de la Ghouta

Après Paris, Bordeaux est la deuxième ville française à mettre en place une régulation stricte des locations. Les Bordelais qui souhaitent louer une pièce ou toute leur résidence principale via des plateformes telles que Airbnb devront s'enregistrer auprès de la mairie et se conformer à de nouvelles règles.

Ce n’est pas un pactole mais c’est toujours ça. La vignette écologique appelée Crit'Air, qui permet de classer les véhicules "en fonction de leurs émissions polluantes" va passer de 4,18 à 3,62 € frais postaux inclus. Au 1er février 2018, près de 9,5 millions de vignettes ont été commandées en France, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et solidaire .

Nouvelle hausse pour les fumeurs. A partir du 1er mars, le prix des cigarettes va augmenter autour de 8 euros le paquet, soit une hausse d'un euro en moyenne. Et les fumeurs n’ont pas fini de mettre la main au porte-monnaie : le prix d'un paquet de cigarettes coûtera 10 euros en novembre 2020.

