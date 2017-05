Tabac: le premier bilan très décevant du paquet neutre

Il devait renforcer la lutte contre le tabagisme, il se révèle des plus inutile. Le premier bilan du paquet neutre lancé le premier janvier 2017 en France n'est pas brillant. On fume plus en France pendant le premier trimestre 2017 qu'en 2016, c'est ce que révèle l'administration des douanes. Les livraisons aux buralistes ont augmenté de 1.4% pendant cette même période par rapport à 2016.

Les cigarettiers eux, se frottent les mains et se félicitent du manque de résultats de l'application de cette mesure. Les ventes de cigarette ont même augmenté de 4.5% sur un an et rien qu'au mois de mars, quatre milliards de cigarettes se sont vendues dans l'Hexagone.

Le constat est évidemment décevant pour le ministère de la santé qui espérait priver de son image "cool" le fait de fumer auprès des jeunes. Du côté de la Direction générale de la santé, citée par le parisien, on tempère en misant sur l'efficacité à long terme de cette mesure.

Pour "éviter de s'habituer" 14 nouvelles images choc iront remplacer celles qui se trouvent actuellement sur les paquets de tabac à partir du 20 mai prochain.

Mais même si la consommation de tabac est en augmentation, les ventes de dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac le sont aussi, à hauteur de 29% en février 2017 par rapport à la même période en 2016. Une augmentation qui s'explique en partie grâce à l'instauration d'un remboursement forfaitaire annuel à hauteur de 150 euros par l'Assurance maladie pour les substituts nicotiniques, une mesure mise en place en novembre 2016.