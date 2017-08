Tabac : malgré le paquet neutre, les ventes de cigarettes sont toujours en hausse

Pour le moment, l’effet escompté n’a pas eu lieu. Depuis le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de loi de Santé, portée par Marisol Touraine, les paquets neutres sont obligatoires dans les bureaux de tabac. Objectif : rendre les paquets moins attractif et faire baisser les consommateurs, et ce, alors que plus d’un Français sur trois se déclare aujourd’hui toujours fumeur. Néanmoins, d’après des chiffres de de l'administration des Douanes que RTL a pu consulter, les ventes de paquet ont bondi de 9,2% entre janvier et juillet 2017, avec une augmentation particulièrement importante entre mars et juin.

Interrogé par RTL, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin a estimé que l'effet du paquet neutre ne sera maximal qu'avec une harmonisation européenne.Et d'après, lui pour le moment, "la France a été un peu seule".

Devant la hausse des chiffres, le site internet de la radio indique que le gouvernement envisage désormais de changer d’approche et d’attaquer le porte-monnaie.

Le paquet de cigarettes pourrait passer de 7 à 10 euros. La ministre de la Santé Agnès Buzyn souhaite voir cette augmentation actée d'ici à 2020. Une méthode différente mais qui engendre le risque d’accélérer le marché parallèle du tabac, notamment dans les pays voisins de la France