Tabac : légère évolution des prix ce lundi

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes s'établit désormais à 7,90 euros et "près de la moitié des paquets de 20 cigarettes auront un prix égal ou supérieur à 8 euros", indique le ministère.

Les Gauloises brunes passent de 8,80 euros à 8,90 euros et les Gitanes augmentent de 9 euros à 9,20 euros.

Les paquets de Philip Morris et de Gauloises blondes restent eux aussi à 8 euros, les Winston Rouge et les Chesterfield Red restent à 7,80 euros.

