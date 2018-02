Syrie : la Turquie se dit "insultée" par des propos d'Emmanuel Macron

Dans un entretien accordé au Figaro et publié mercredi, Emmanuel Macron avait mis en garde la Turquie contre les risques d'une opération militaire en Syrie. "S'il s'avérait que cette opération devait prendre un autre tour qu'une action pour lutter contre un potentiel terroriste menaçant la frontière turque et que c'était une opération d'invasion, à ce moment, cette opération nous pose un problème réel" avait averti le chef de l'Etat français.

Ce jeudi, la Turquie a qualifié "d'insultes" ses propos du locataire de l'Elysée. "La France, ni aucun autre pays, ne peut donner de leçons à la Turquie", a lancé le ministre turc des Affaires étrangères, ajoutant : "nous ne sommes pas la France, qui a envahi l’Algérie".

A Tunis, Emmanuel Macron a joué l'apaisement.

"Je note que la réaction du ministre des Affaires étrangères turc signifie sans doute qu'il ne s'agit rien d'autre que de la sécurisation des frontières et que la Turquie n'entend pas aller plus loin que les positions qu'elle occupe aujourd'hui, ni rester durablement dans la région." La réaction turque "signifie" que "la Turquie n'entend pas aller plus loin, je suis donc rassuré".