Syrie : la Russie veut connaître "les intentions réelles" des États-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyclisme: Mark Cavendish au repos forcé à cause d'une mononucléose

Rencontre cruciale entre Tillerson et Lavrov après une escalade verbale sur la Syrie

En savoir plus

L'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun et la frappe américaine décidée moins de 48 heures plus tard ont de nouveau exacerbé les divergences entre les deux pays.

"Il est important pour nous de comprendre votre position, la position des Etats-Unis et les intentions réelles de l'administration" de Donald Trump, a déclaré Sergueï Lavrov. Son homologue américain a quant à lui exprimé son souhait d'entretenir un échange "ouvert, franc et sincère".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres