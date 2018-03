Syrie : les "rebelles" empêchent les civils de fuir les quartiers assiégés de la Ghouta

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Alors que l'armée syrienne, appuyées par les aviations russe et syrienne, ont effectué, samedi 10 mars, une percée majeure dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, isolant la principale ville du dernier fief insurgé aux portes de Damas, Douma, la situation pour les civils est catastrophique. Sajjad Malik, qui est entré dans la Ghouta avec un premier convoi lundi, a affirmé que la région était "au bord d’une catastrophe majeure". "Je n’ai jamais vu autant de peur sur les visages", a-t-il affirmé dans un entretien publié sur le site du HCR.

Depuis l'offensive lancée par le gouvernement contre cette zone rebelle, le 18 février, plus de 1000 civils sont morts. Le représentant de l'ONU cité par le quotidien américain souligne la responsabilité des combattants des deux bords dans ce bilan.

L'homme, qui a rejoint la zone via le corridor d'évacuation ouvert cette semaine par le gouvernement syrien, explique que ce corridor est visé par des snipers, afin d'empêcher les civils de l'emprunter pour s'enfuir.

Des snipers rebelles empêchent les civils syriens de fuir les quartiers assiégés par l'armée à l'Est de la ghouta, selon un article du New York Times, citant le représentant en Syrie du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Sajjad Malik.

