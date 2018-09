Syrie : Poutine et Erdogan d'accord pour créer une zone démilitarisée à Idleb

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Corée du Nord: échanges acrimonieux à l'ONU entre États-Unis et Russie

En savoir plus

"Nous avons décidé de créer le long de la ligne de contact à partir du 15 octobre de cette année une zone démilitarisée de 15-20 km de large", a déclaré le maître du Kremlin à l'issue de sa rencontre avec son homologue turc, à Sotch, en Russie. Et de préciser que "des unités de l’armée turque et de la police militaire russe contrôleront" cette région.

Ce lundi 17 septembre, Vladimir Poutine a annoncé un accord avec Recep Tayyip Erdogan pour la création, d'ici au 15 octobre, d'une "zone démilitarisée" sous le contrôle de la Turquie et de la Russie, dans la région d'Idleb, en Syrie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres