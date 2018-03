Syrie : le plus ancien palais de l’humanité détruit par l'Etat islamique

C'est un patrimoine vieux de plusieurs millénaires qui a été dévasté. D’après les photos mises en ligne par le ministère de la culture syrien sur son site, l'antique cité de Mari, située dans l'actuelle ville de Tel Hariri en Syrie, à une quinzaine de kilomètres de la frontière irakienne, a subi le même sort que Palmyre en 2016. Les dégâts sont catastrophiques : sols éventrés, excavations au bulldozer, à la tractopelle. Et aussi, sans doute, aux explosifs comme le suggèrent les blocs déchiquetés de plusieurs tonnes de l’enceinte sacré.

Cité dans Le Monde, Pascal Butterlin, professeur en archéologie du Proche-Orient ancien (université Paris-I), directeur de la mission archéologique française de Mari (MAM) a expliqué : "C’est le plus ancien palais de l’humanité qui est touché, l’équivalent du palais de Nimroud".

Durant l'Antiquité, Mari était l'une des plus importantes villes du Proche-Orient. Fondée vers 2900 avant notre ère, la cité bénéficiait d’une localisation favorable, sur l'axe commercial principal entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La ville antique avait été localisée en 1933 par André Parrot et les archéologues avaient mis à jours plusieurs trésors.