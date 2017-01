Syrie : des groupes rebelles gèlent toute discussion en vue des pourparlers de paix

Après quelques jours d’accalmie, la situation se tend en Syrie. Une cessation des hostilités est en vigueur depuis jeudi à minuit et doit mener à des négociations de paix fin janvier à Astana au Kazakhstan, sous la supervision de la Russie, soutien du régime, et de la Turquie, soutien des rebelles. Mais la trêve est désormais à l’agonie.

Ce lundi, une dizaine de groupes rebelles ont déclaré qu'ils suspendaient toute discussion liée aux pourparlers de paix prévus à Astana.

Ils accusent le régime syrien de "violations" de la trêve en vigueur depuis quatre jours. Dans un communiqué, les rebelles concernés ont déclaré : "Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana".

Indiquant avoir "respecté le cessez-le-feu dans l'ensemble du territoire syrien", ils accusent "le régime et ses alliés" de n'avoir "cessé d'ouvrir le feu" et de mener d'importantes et fréquentes violations notamment dans les régions (rebelles) de Wadi Barada et la Ghouta orientale, des régions situées dans la province de Damas. "En dépit des demandes répétées faite à la partie garante du régime (la Russie, ndlr), ces violations se poursuivent, menaçant la vie de centaines de milliers de personnes" soutient le communiqué.

