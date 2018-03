Syrie : la France pourrait envoyer des soldats pour aider les Kurdes

Mise à jour 11h : dans un communiqué, l'Elysée a indiqué que la France ne prévoyait pas de "nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie en dehors de la coalition internationale contre le groupe État islamique."

Va-t-on aller vers le bras de fer entre la Turquie et la France ?

Une délégation de la coalition arabo-kurde a été reçue à l'Élysée, ce jeudi. "La coopération va être renforcée" a annoncé, Asiya Abdellah, une des représentantes kurdes. Selon le Parisien, la France devrait ainsi envoyer des soldats à Manbij, au nord-est de la Syrie, prochaine cible d'Erdogan, après la prise d'Afrine. Des militaires américains se trouvent déjà sur place.

Paris n'a fait aucun commentaire et on ignore encore le rôle que pourraient avoir ces militaires. S'agit-il de forcer les turcs à reculer et permettre le retour des milliers de civils à Afrine ? Emmanuel Macron souhaite aussi persuader d'autres pays européens de s'impliquer dans cette optique. Mais la crise des migrants, régulée par Ankara, revient régulièrement sur la table diplomatique.

La Turquie n'a pas tardé à réagir. "Ceux qui s'engagent dans la coopération et la solidarité avec les groupes terroristes contre la Turquie deviendront, comme les terroristes, une cible de la Turquie" a déclaré sur Twitter le vice-Premier ministre turc, Bekir Bozdag. "Nous espérons que la France ne prendra pas une telle mesure irrationnelle."