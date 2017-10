Syrie : les djihadistes ont été chassés de la ville de Raqqa

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mécanisme d’alerte précoce et de réponse de la CEDEAO : LE CENTRE DE COORDINATION DU MALI EST OPERATIONNEL

Le conflit entre l'Irak et le Kurdistan pourrait faire monter le pétrole (analystes)

Polestar présente sa première voiture - la Polestar 1 - et dévoile sa vision d'être la nouvelle marque pour les performances des véhicules électriques

L'an prochain, les assurances auto et habitation vont augmenter

"Les Forces démocratiques syriennes sont parvenues à capturer le stade municipal (dans le centre-ville) après y avoir pénétré et ratissé la plupart du secteur", a indiqué Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, précisant que "la plupart des djihadistes s'étaient rendus". La ville syrienne était le fief autoproclamé de l'Etat islamique. Ces derniers jours, en vertu d'un accord négocié par des responsables locaux et des représentants tribaux, les derniers civils pris au piège ont pu être évacués.

Après plus de quatre mois de combat, une alliance anti-djihadistes en Syrie soutenue par Washington a annoncé ce mardi 17 octobre avoir "totalement" pris la ville de Raqqa et chassé les djihadistes de leur dernière position qu'ils contrôlaient dans la ville. "Les opérations ont pris fin, la ville est entièrement sous le contrôle" des Forces démocratiques syriennes (FDS), a indiqué un porte-parole de cette alliance, Talal Sello.

