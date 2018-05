Syrie : confirmation de l'utilisation de chlore

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Angleterre : Joe Hart et Jack Wilshere recalés pour le Mondial-2018

Des sacs plastique retrouvés au point le plus profond des océans

"Avec de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis": le président du Conseil européen très critique envers Donald Trump

L'OTAN "condamne" l'inauguration par la Russie d'un pont reliant la Crim�e et la Russie

Sont attendus désormais les résultats des analyses de Douma, qui avaient entrainés des frappes importantes de la part des Etats-Unis et de la France. Bachar El-Assad accuse les Occidentaux d'avoir monté cette attaque.

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OAIC), basé à La Haye, a confirmé ce mercredi 16 mai 2018 que du chlore avait bel et bien été utilisé lors d'une attaque impliquant l'intoxication de onze civils en février dernier. "Une présence inhabituelle de chlore dans l'environnement local" a bien été détectée. Cependant, et conformément à ses statuts, l'organisation ne pointe personne du doigt, même si les accusations semblent viser tout particulièrement le régime syrien.

