Syrie : un cessez-le-feu "total" entrera en vigueur à minuit

Par ailleurs, la Coalition nationale syrienne (CNS), qui constitue la principale formation de l'opposition en exil, a elle aussi salué cet accord : "La coalition nationale apporte son soutien à l'accord, et appelle toutes les parties à s'y soumettre", a fait savoir son porte-parole Ahmad Ramadan.

D'après un communiqué publié par l'agence de presse officielle Sana, l'armée syrienne a tout de suite confirmé "un arrêt total des opérations militaires", qui entrera en vigueur jeudi à minuit, et s'appliquera à tout le pays.

"Trois documents ont été signés : le premier est entre le gouvernement syrien et l'opposition armée sur le cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien", a déclaré Vladimir Poutine, ajoutant qu'un autre document était consacré aux négociations de paix.

Un accord de cessez-le-feu total entre le régime de Damas et l'opposition armée en Syrie entrera en vigueur jeudi 29 décembre à minuit, a annoncé le président russe Vladimir Poutine, cité par des agences de presse.

