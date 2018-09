Syrie : les bombardements russes reprennent à Idlib

L'offensive des forces du régime syrien et de ses alliés russe et iranien se précise. Le régime a bombardé à l'artillerrie ce mercredi 5 septembre plusieurs régions de la province d'Idlib, dernier grand bastion rebelle et djihadiste de Syrie. La veille, les Russes ont mené des raids aériens qui ont abouti à la mort de 13 civils dont six enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

De leur coté l'administration américaine a a renouvellé les mises en garde à Damas concernant l'emploi potentiel d'armes chimiques. "Si le président Bachar al-Assad décide d'utiliser une nouvelle fois des armes chimiques, les Etats-Unis et leurs alliés répondront rapidement et de façon appropriée" a déclaré la maison Blanche.

Côté français le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé, dimanche 2 septembre que le risque d'utilisation à nouveau de l'arme chimique" est une réalité.

L'ONU quant à elle craint et appelle à éviter "un bain de sang" par la voix de son envoyé spécial Staffan de Mistura.

Dans la crainte d'une offensive qui paraît imminente, les Etats-Unis ont convoqué ce vendredi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, soit le même jour que le sommet Téhéran entre les présidents d'Iran, de Russie et de Turquie.