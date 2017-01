Syrie : des avions français ont frappé des positions de l'État islamique à Palmyre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les djihadistes de l'État islamique ont récemment repris le contrôle de la cité antique de Palmyre aux forces gouvernementales syriennes, qui livraient une bataille contre les rebelles dans la ville d'Alep. François Hollande a souligné que la France souhaitait un "processus de transition politique" en Syrie, et la création d'un "gouvernement qui rassemble toutes les composantes permettant ensuite d'avoir une lutte plus efficace contre le terrorisme".

Au total, huit chasseurs Rafale français sont stationnés en Jordanie et six autres aux Émirats arabes unis pour participer aux opérations de la coalition internationale contre l'EI, dirigiée par les États-Unis.

Des frappes aériennes réalisées dimanche 1er janvier par des avions de chasse français ont visé des positions du groupe Etat islamique à Palmyre, en Syrie : "Nos avions frappent et encore hier, ils ont frappé contre Daech à Palmyre parce que pour nous le seul adversaire c'est Daech", a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre irakien Haider al-Abadi.

