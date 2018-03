Syrie : l'armée a repris le contrôle de plus du quart de la Ghouta

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette offensive est très critiquée par les occidentaux, à cause de son lourd bilan parmi les civils. Lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron a "fortement engagé" dimanche son homologue iranien Hassan Rohani "à exercer les pressions nécessaires sur le régime syrien pour mettre un terme aux attaques indiscriminées contre les populations" et "permettre l'accès humanitaire".

Les forces du pouvoir syrien ont repris le contrôle de "plus de 25 %" du fief rebelle, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Les militaires sont à trois kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la Ghouta, a poursuivi l'OSDH. "La rapidité de cette progression est aussi due au fait que les opérations se déroulent principalement dans des secteurs agricoles", a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Il avait lancé mi-février une campagne aérienne d'importance, mais sans annoncer l'offensive terrestre de son armée, soutenue par la Russie et par des milices chiites parrainées par l'Iran.

Les forces loyales à Bachar Al-Assad ont "progressé sur plusieurs fronts" dimanche dans la Ghouta orientale, après une percée inédite et la conquête de nouveaux secteurs de l'enclave rebelle, ont annoncé les médias officiels syriens. Cette avancée fait suite à deux semaines de bombardements intensifs, qui ont fait plus de 650 morts parmi la population.

