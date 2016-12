Syrie : accord trouvé pour un cessez-le-feu pour tout le pays dès minuit

La Russie et la Turquie se sont mis d'accord sur un plan visant à étendre le cessez-le-feu appliqué à Alep il y a deux semaines à tout le pays, dès minuit au soir de ce merecredi 28, a annoncé l'agence de presse progouvernementale turque Anadolu. Ce cessez-le-feu exclurait toutefois les "groupes terroristes". Les parties veulent également que cet accord puisse servir de base à des négociations entre le régime de Bachar Assad et l'opposition, que les deux pays veulent organiser à Astana, au Kazakhstan.

Il reste évidemment à savoir comment, et si, ce cessez-le-feu sera effectivement appliqué.

La Russie, la Turquie et l'opposition syrienne sont en pourparlers depuis plusieurs semaines à Ankara, et l'idée d'un cessez-le-feu est en discussion depuis un moment. La Russie et la Turquie sont très actives en syrie et soutiennent des parties adverses, mais les deux pays se sont néanmoins rapprochés depuis la tentative de putsch avortée contre Recep Tayyip Erdogan, et les pays coopèrent de plus en plus, en Syrie et ailleurs.