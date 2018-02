Syrie : 500 morts civils dénombrés dans la Ghouta

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un prêtre du Nord mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire

Trafic de drogue, justice et politique, commentées par la presse en ligne burkinabè

Un vote est attendu samedi à 19h, heure de Paris, au Conseil de sécurité de l'ONU sur une possible trêve d'un mois dans tout le pays. Des négociations ont été menées pendant plusieurs heures pour éviter un veto de la Russie. Un nouveau texte de résolution prévoyant un cessez-le-feu immédiat a été mis au point.

Le bilan, évalué un temps à près de 400 morts, a augmenté après la découverte de nouveaux corps sous les décombres et la mort de victimes supplémentaires samedi, a précisé l'OSDH. Pour la seule journée de samedi, 29 civils ont été tués, dont 17 à Douma, la grande ville de la Ghouta, selon l'Observatoire.

Cette campagne aérienne lancée le 18 février est l'une des plus violentes en sept années de guerre civile.

