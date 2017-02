Les syndicats de fonctionnaires appellent à une large mobilisation le 7 mars prochain

Journée de mobilisation en vue. Les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, Solidaires et FA-FP ont appelé ce lundi à participer à la mobilisation du 7 mars pour "défendre le service public". Le rassemblement a été initié par le secteur de la santé, les fédérations ayant notamment prévu de se battre face à l'abandon des GHT, via l'abrogation des lois Touraine et HPST, l'opposition à la suppression de 22 000 postes et la fermeture de 16 000 lits au niveau national.

Mais la cette journée de mobilisation nationale pourrait ratisser plus large car elle sera "l'occasion de porter nos revendications en matière de défense du service public hospitalier et de la sécurité sociale", ont indiqué les syndicats Ces derniers ont fustigé la "réforme territoriale et ses conséquences: fusion de communes, de conseils régionaux, création de métropoles", qui "entraînent des mobilités forcées et des inquiétudes grandissantes chez les agents et dégradent le service public".

"La fonction publique de l'Etat n'est pas épargnée" jugent encore les syndicats qui rappellent que plusieurs secteurs ministériels (enseignement, environnement, culture...) ont déjà annoncé leur participation à la "grève" du 7 mars.