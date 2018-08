Les syndicats appellent à une grève nationale le 9 octobre

La rentrée politique du gouvernement se corse un peu plus encore. Jeudi 30 août, plusieurs syndicats, dont FO et la CGT, ont appelé à faire du mardi 9 octobre prochain "une première journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne" visant à protester contre la politique sociale "idéologique" du gouvernement.

La tenue de cette journée d'action a été décidée par CGT et FO, donc, mais aussi par les étudiants de l’Unef et les lycéens de l’UNL à l’issue d’une réunion au siège de FO. L'union syndicale Solidaires, elle, a approuvé le principe de cette mobilisation mais doit encore valider la date du 9 octobre "lors de son instance nationale la semaine prochaine".