Suspicion de choléra dans un avion provenant d'Algérie

150 personnes ont été prises en charge aujourd'hui à l'aéroport de Perpignan à cause d'une suspicion de choléra chez un enfant dans un avion en provenance d'Algérie a appris l'AFP.

" Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et va être évacué vers l'hôpital pour des examens" ont expliqué les pompiers. Les autres passagers et les membres d'équipage étaient de leur côté "en cours d'évacuation" vers 15H15, après avoir été retenus à bord un peu plus d'une heure.

Une résurgence d'épidémie de choléra touche l'Algérie depuis le 7 août. Cette épidémie a tué deux personnes, a entraîné 136 hospitalisations pour une cinquantaine de cas confirmés. Mokhtar Hasbellaoui, le ministre de la Santé algérien a affirmé aujourd'hui que l'épidémie serait dorénavant "maîtrisée"

La dernière épidémie d'ampleur de choléra remonte à 1986 où la maladie avait contaminé 4500 personnes.

Aucun cas de choléra n'était à signaler dans le pays depuis 1996.