Un suspect a été arrêté dans l'affaire des colis piégés aux Etats-Unis

Donald Trump a salué cette arrestation et souligne "le travail incroyable" de la police fédérale. Sur les livraisons de colis suspects, il a déclaré que "Ces actes sont ignobles et n'ont pas leur place dans notre pays" en ajoutant "nous ne pouvons laisser la violence politique prendre racine en Amérique… Nous devons montrer au monde que nous sommes unis". Le directeur du FBI, Christopher Wray a de son côté précisé que "L'arrestation d'aujourd'hui ne signifie pas que l'enquête est terminée. Il peut y avoir d'autres colis".

Une camionnette a également retenu l'attention des enquêteurs. Le véhicule blanc pourrait appartenir au suspect. Des slogans à la gloire du président américain et des insultes à l'encontre de CNN seraient apposées sur le véhicule.

Selon la chaîne CNN, l'homme serait déjà connu de la justice locale sans être connu des services secrets. Il aurait envoyé des menaces à des juges et afficherait déjà au compteur huit arrestations pour vols, fraude, ou possession de drogue. Il aurait été identifié grâce à traces ADN et digitales retrouvées sur au moins un colis suspect mais aussi grâce à des appels téléphoniques qu'il aurait passés.

Le suspect serait actuellement interrogé par des agents du FBI et des agents de la Joint Terrorism Task Force.

