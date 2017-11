Surtaxe sur les bénéfices : le Conseil des ministres entérine la mesure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentat à New York: les habitants résilients, Trump demande la peine de mort

Harcèlement : Dustin Hoffman et Kevin Spacey à nouveau accusés

En savoir plus

Chose promise, chose due ! A leur grand dam, les 320 plus grandes entreprises françaises, qui réalisent un chiffre d'affaire annuel de plus d'un milliard d'euros, vont être soumises à une surtaxe, comme l'avait annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Cette solution, temporaire, a été validée ce jeudi en Conseil des ministres, a indiqué le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Elle servira à rembourser, en partie, les 10 milliards d'euros que l'Etat doit aux entreprises, après l'invalidation de la taxe sur les dividendes par le Conseil constitutionnel.

