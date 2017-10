Les surprenantes sources d'inspirations de Laurent Wauquiez sur l'écologie

Ce n’est pas forcément le sujet sur lequel il est le plus attendu, mais il tiendrait désormais à cœur à Laurent Wauquiez : l’écologie. D’après un article de l’Opinion, relayé par Le Lab, le favori à la présidence des Républicains - mais aussi Valérie Pécresse- seraient de plus en plus sensible aux questions environnementales, sujet autrefois mis en avant par Nathalie Kosciusko-Morizet mais relativement peu exploité par la droite.

Sur ces problématiques, "Laurent Wauquiez a déjà trouvé une source d’inspiration" politique un peu surprenante.

"La Californie de Schwarzenegger est l’exemple à suivre. L’écologie pour nous doit être l’innovation plutôt que la taxe, la Tesla plutôt que la directive B12" indique Laurent Wauquiez, cité par l’Opinion. Ancien gouverneur de l’Etat américain, "Schwarzy" est depuis longtemps un fervent défenseur de l’environnement.

Par ailleurs, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait également une autre source d’inspiration : un ancien Premier ministre britannique… travailliste. "Je veux avec celle-ci investir de nouveaux sujets, comme le social et l’écologie. Je veux faire comme Tony Blair, à son arrivée à la tête du New Labour, avec la sécurité" aurait-il également déclaré.