Suppression du marché de Noël : les forains perturbent le trafic en Ile-de-France

En juin dernier, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité la non-reconduction du marché de Noël sur les Champs-Elysées tel qu'il existe actuellement sous la gestion de la société de Marcel Campion (SARL Loisirs Associés), le "le roi des forains". Dans sa délibération, la mairie de Paris expliquait vouloir "désormais varier les modalités d'animations de l'espace public dans ce secteur" tout en souhaitant "valoriser les Champs-Elysées dans une dimension culturelle et esthétique en adéquation avec ce site d'exception".

Soutenu par les syndicats du secteur, Marcel Campion a décidé de riposter. Plusieurs opérations escargots sont en cours ce lundi 6 novembre autour de Paris.

229 kilomètres de bouchons

Selon le site Sytadin, 229 kilomètres de bouchons étaient recensés vers 7 h 10 en Ile-de-France. Le Parisien recense les points de blocage : à l’ouest, sur l'A13 et l'A14, une première opération escargot a débuté provoquant 10 kilomètres de retenue et allongeant le temps de parcours entre Mantes (Yvelines) et le boulevard périphérique, à l’est, sur l'A4, vers la capitale, une manifestation des forains entraîne d’importants bouchons avant Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), au sud, sur l'A6, vers Paris, à hauteur de Wissous (Essonne), la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite sont neutralisées. En outre, quelques forains, qui s’étaient rassemblés à la Porte de la Muette sur l’emplacement de la Fête à Neu-Neu, ont été bloqués par un important dispositif policier.

Cette grève serait "reconductible", selon le président du Cid'Europe branche fêtes, Eugène Coignoux. "Les forains qui ne pourront pas venir lundi viendront mardi, et ceux qui ne pourront pas venir mardi viendront mercredi", a-t-il précisé.

"Le monde forain est en ébullition"

"Les élus de Paris font fi du travail des forains" et "se foutent éperdument des 2.000 emplois que génère le marché de Noël", a fustigé Marcel Campion, à l'issue de discussions infructueuses avec la préfecture de police samedi. La guirlande de chalets déployée pour les fêtes le long de l'avenue "fait plaisir à 15 millions de personnes, ça n'est quand même pas rien", a-t-il fait valoir, ajoutant que "le monde forain est en ébullition".

La suppression du marché, qui existe depuis 2008 sur la prestigieuse avenue parisienne, intervient alors que les affaires de Marcel Campion sont, depuis environ deux ans, dans le collimateur de la justice. En effet, le 30 mai dernier, l’homme d’affaires de 77 ans a été mis en examen pour recel de favoritisme et abus de biens sociaux à hauteur de 75.000 euros en sa qualité de gérant de la société exploitant la fameuse Grande roue de la place de la Concorde. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur une convention octroyée à Marcel Campion en 2015 par la ville de Paris pour installer cette roue.