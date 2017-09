La suite du programme après la ratification des ordonnances par Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Pen, le FN et Philippot face à un avenir incertain

En savoir plus

Ou pas, si le texte est rejeté, mais c'est très improbable. Pour rappel, LREM est en grande majorité à l'Assemblée et elle est appuyée sur cette loi par la droite, le centre et même certains syndicats.

Et en tout logique, on devrait aboutir à une lecture définitive du texte en début d'année 2018.

Entre temps viendra la question épineuse du budget qui devrait occuper l'assemblée pendant plus d'un mois.

Les ordonnances signées, rien n'est encore fait pour la loi travail. C'est le processus même législatif qui veut cela. Tout d'abord, le texte va être publié au journal officiel. Mais il n'aura pas force de loi tout de suite. En tout cas pas avant le 20 novembre et la première lecture qui devrait mener au vote du texte final. C'est le principe des ordonnances d'ailleurs, visant uniquement à accélérer le processus législatif. Le Parlement aura alors une semaine pour débattre sur le sujet.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres