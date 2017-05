Suisse : vers la fin programmée du nucléaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Surf: doublé français avec Ado et Defay aux Mondiaux de Biarritz

Le fameux référendum suisse a encore frappé. Cette fois, c'est un sujet de société primordial et qui divise dans de nombreux pays occidentaux, à commencer par la France : le nucléaire. Par référendum, les Suisses ont décidé de sortir à moyen terme de l'énergie nucléaire pour assurer la transition écologique. Malgré une participation faible (42,3%), 58,2% des votants ont choisi cette option.

