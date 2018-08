Suisse : 20 morts dans le crash d'un avion

Un avion de collection transportant une vingtaine de personnes s’est écrasé contre une montagne de l’est de la Suisse, samedi après-midi . Le bilan exact n'a été communiqué que ce dimanche, et il est lourd. L’appareil pouvait transporter 17 passages et 3 membres d’équipage et était complet : il n'y a eu aucun survivant. Les victimes sont originaires de Suisse et d'Autriche et âgées de 41 à 84 ans.

L’appareil, un Junker JU52 HB-HOT, construit en 1939 en Allemagne, appartenait à la compagnie JU-Air, fondée en 1982 par des amis de l’armée de l’air. Il s’est écrasé contre le versant ouest du Piz Segnas, à une altitude de 2 540 mètres, dans le canton des Grisons. "L’avion a fait un virage de 180 degrés vers le sud et est tombé comme une pierre vers le sol ", a rapporté à l'AFP un témoin qui se trouvait dans un refuge de montagne au moment de l'accident. Il ajoute que les débris étaient éparpillés sur "une zone très réduite".

Les raisons du crash sont pour l'instant inconnues et ne seraient pas liées à la chaleur.

L'avion ayant chuté à pic, la thèse de l'explosion en vol ou de la collision est également exclue. L'appareil, qui avait été utilisé dans le film "Walkyrie", tourné à Berlin en 2012, avec Tom Cruise, était entretenu toutes les 35 heures de vol et le dernier contrôle n'avait fait état "d'aucun défaut".