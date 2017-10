"Sugar Daddy" : un site de rencontres accusé d’inciter les étudiants parisiens à se prostituer

En plein scandale Weinstein, le site internet RichMeetBeautiful, qui propose de mettre en contact des étudiants et étudiantes avec des femmes ou des hommes riches (les "Sugar Mama" et les "Sugar Daddy"), crée la polémique à Paris avec une promotion à coup d’affiches. Ces dernières sont présentes aux abords des universités. "Romantique, passion et pas de prêt étudiant. Sortez avec un Sugar Daddy/Sugar Mama", entendez "des hommes et des femmes à succès, qui savent ce qu'ils veulent". "L'argent n'est pas un problème, ils savent se montrer généreux lorsqu'il s'agit de soutenir une Sugarbaby", fait valoir le site.

La Mairie de Paris réagit

Un discours qui a fait i immédiatement réagir la Mairie de Pairs. Bruno Julliard, premier adjoint à la Mairie de Paris a dénoncé une opération "abjecte". Les services de la maire, Anne Hidalgo, ont condamné "avec fermeté cette publicité honteuse" et ont annoncé travailler avec la préfecture de police de Paris pour les faire retirer.

Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, et Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, ont également été interpellées par le groupe écologiste du Conseil de Paris. "Ce site n'est rien d'autre qu'un outil incitant à la prostitution et, comme plate-forme se rémunérant sur les mises en relations, son rôle approche du proxénétisme", estiment les élus qui exigent "l'interdiction du site et les publicités qui en sont faites dans l'espace public".

Marlène Schiappa va étudier le problème de près

"C'est présenté comme un bus de site de rencontres entre jeunes et personnes plus âgées et riches, c'est effectivement problématique", a reconnu Marlène Schiappa sur les ondes de Sud Radio. "Il faut regarder s'il s'agit de rencontres consenties ou de proxénétisme, d'une forme d'incitation à la prostitution, ce qui, là, pourrait tomber sous le coup de la loi. On est en train de regarder précisément les aspects juridiques de ce sujet", a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que ce site fait parler de lui. En septembre, le PDG du site, le Norvégien Sigurd Vedal, avait été contraint de retirer ses affiches en Belgique. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête et plusieurs communes bruxelloises et la ville de Louvain ont interdit la campagne publicitaire.